Дрозденко сообщил, что по Дороге жизни проехала колонна исторической техники

В Ленобласти почтили память защитников Ленинграда автопробегом.

В Ленинградской области состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы. По ледовой трассе Дороги жизни прошла колонна исторической техники. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что эта акция стала данью уважения подвигу ленинградцев и защитников города в годы войны.

Идея проведения пробега возникла у главы региона и руководителя ленинградского отделения Российского военно-исторического общества Олега Титберии еще десять лет назад. Реализовать задуманное удалось только сейчас. Благоприятная погода и техническое состояние машин, поднятых со дна Ладожского озера поисковиками, позволили провести исторический конвой.

Александр Дрозденко проехал часть трассы за рулем мотоцикла. Таким образом он отдал дань памяти Сергею Сергееву, который в суровом 1941 году стал первопроходцем ледовой трассы. За рулем другой исторической техники находились современные герои. Участие в пробеге приняли поисковики, волонтеры, а также участник специальной военной операции из Ленинградской области Максим Четвёркин.

Губернатор подчеркнул, что для всех собравшихся сохранение памяти о великом подвиге является личным делом и знаком глубокого уважения к поколению победителей.