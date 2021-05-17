В России утвердили новую госпрограмму по вовлечению в оборот сельских земель

Программа затронет ближайшие 10 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил государственную программу для решения вопросов об эффективном использовании сельскохозяйственных земель. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами 17 мая.

Новая программа затрагивает ближайшие десять лет. По ее результатам, планируют задействовать более 13 миллионов га земли. Также будут выделены средства на развитие мелиоративного комплекса.

На первом этапе в течение ближайших пяти лет будет создана достоверная база данных, в ней появятся сведения о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Мишустина, на реализацию программы предположительно будет потрачено боле полутриллиона рублей. Премьер-министр добавил, что на территории России не должно быть заброшенных участков с неопределенными границами .

В настоящее время проводится работа по сбору данных о таких участках.

Ранее Мишустин заявил, что в России утвердили проект об антитеррористической защите школ.

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