Мишустин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете

Документ представлен на сайте кабмина РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию председательства РФ в Арктическом совете. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте кабинета министров. Известно, что план работы и мероприятий разработан на период с 2021 по 2023 года. Страна будет развивать сотрудничество со всеми участниками форума по четырем основным направлениям.

...Население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета сообщение кабмина РФ

Напомним, что правительственная концепция соответствует реализации задач, поставленных президентом Владимиром путиным в Основах госполитики России в Арктике, а также в Стратегии развития Арктической зоны РФ, в вопросе обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Арктический совет при председательстве РФ должен стать основным органом, который будет координировать международные мероприятия в регионе.

Блинкен намерен обсудить с Лавровым возможность стабилизации отношений США и РФ в Арктическом совете.

Фото: Правительство России