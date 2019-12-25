Лето в Петербурге оказалось пасмурным и прохладным

Температура на 4 градуса ниже прошлого года

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги лета 2026 года. За три месяца в городе было всего 20 полностью ясных дней. Ни один день не достиг отметки +30 градусов. Солнце появлялось 86 дней, а суммарное время сияния составило 797 часов — 104,3% от нормы. Для сравнения: в 1999 году солнце светило 895,4 часа, в 2023-м — 886 часов.

Средняя температура превысила норму всего на 0,6 градуса. Лето 2026 года заняло 21-е место среди самых тёплых за 146 лет наблюдений. Осадков выпало 105% от нормы — меньше, чем в 2025 году. По словам Колесова, из-за отсутствия длительных антициклонов у петербуржцев сложилось ощущение, что "лета не было". Это особенно заметно на фоне очень жарких августов 2022–2024 годов, когда последняя декада держалась на уровне +20 градусов, тогда как в этом году средняя температура двух декад августа составила +16 градусов.

Сентябрь начнётся с дождей и новой барической депрессии с Атлантики. Ночи становятся холоднее, в Ленобласти температура уже опускается до +6 градусов. Однако 1 сентября воздух в городе прогрелся до +22 градусов, и школьников порадовало солнце.

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".

Фото: Piter.TV