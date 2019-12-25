Облачная погода и дожди придут в Ленобласть 14 сентября

До +18 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Ленобласти.

В Ленинградской области 14 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах региона возможны кратковременные дожди. Прогноз на понедельник опубликовали специалисты Ивангородского информационного бюллетеня.

Ночью температура воздуха составит +8…+10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов. Таким образом, наиболее теплой погода ожидается в дневные часы.

В ночное время ветер будет дуть с юго-запада и запада, днем его направление изменится на западное и северо-западное. Ветер прогнозируется слабым. Ранее мы сообщали, что в Петербурге 13 сентября местами также ожидались дожди из-за влияния североатлантического циклона.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Петербурге.

Фото: Piter.TV