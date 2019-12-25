Блинкен намерен обсудить с Лавровым возможность стабилизации отношений США и РФ

Главы МИД США и РФ встретятся на Арктическом совете.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым возможность стабилизации отношений между двумя странами в сферах, находящихся в интересах Белого дома. Об этом официальный представитель Госдепартамента Вашингтона заявил журналистам во время регулярного брифинга. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на следующей неделе министры встретятся в Рейкьявике в рамках Арктического совета. Личное общение между Блинкеном и Лавровым запланировано на 19-20 мая.

Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь. представитель Госдепа США

Напомним, что Энтони Блинкен совершает с 16 по 20 мая поездки по Северной Европе. В числе стран, которые чиновник посетит - Дания, Исландия и Гренландия. В Госдепартаменте уточнили, что детали встречи на полях Арктического совета с Сергеем Лавровым будут высказаны позднее.

Лавров указал на опасность односторонних санкций в обход ООН.

Фото: YouTube/U.S. Department of State