Глава МИД РФ негативно оценил применение силы без одобрения СБ ООН.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на опасность односторонних санкций в обход ООН. Об этом чиновник сообщил во время пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Видим, как вне рамок ООН создаются ситуативные коалиции, партнерства, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных. Все это сопровождается критикой в адрес всемирной организации за ее якобы низкую эффективность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что Москва также обеспокоена и другими нелегитимным поведением. В первую очередь он назвал использование силы без одобрения этого метода Советом Безопасности, введение экономических ограничений. Последние, по словам Лаврова, бьют по наиболее уязвимым слоям граждан, что приводит ситуацию к тупику.

Гутерриш: "Спутник V" играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации.

Фото и видео: МИД России