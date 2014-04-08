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Лавров указал на опасность односторонних санкций в обход ООН

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Глава МИД РФ негативно оценил применение силы без одобрения СБ ООН.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на опасность односторонних санкций в обход ООН. Об этом чиновник сообщил во время пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем ООН  Антониу Гутерришем. 

Видим, как вне рамок ООН создаются ситуативные коалиции, партнерства, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных. Все это сопровождается критикой в адрес всемирной организации за ее якобы низкую эффективность.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что Москва также обеспокоена и другими нелегитимным поведением. В первую очередь он назвал использование силы без одобрения этого метода Советом Безопасности, введение экономических ограничений. Последние, по словам Лаврова, бьют по наиболее уязвимым слоям граждан, что приводит ситуацию к тупику.

Гутерриш: "Спутник V" играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации.

Фото и видео: МИД России

Теги: антониу гутерриш, оон, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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