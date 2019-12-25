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Лавров заявил об открытости к сотрудничеству РФ в вопросе вакцин
Сегодня, 21:52
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nastya960

Лавров заявил об открытости к сотрудничеству РФ в вопросе вакцин

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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах мира.

Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса. Об этом на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем сказал глава МИД Сергей Лавров.

Мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, <…> думаю, может получиться позитивный процесс взаимодействия.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах мира с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

Ранее Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V".

Теги: антониу гутерриш, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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