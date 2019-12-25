Лавров заявил об открытости к сотрудничеству РФ в вопросе вакцин

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах мира.

Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса. Об этом на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем сказал глава МИД Сергей Лавров.

Мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, <…> думаю, может получиться позитивный процесс взаимодействия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах мира с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

Ранее Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V".