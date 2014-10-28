Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V". Соответствующую информацию чиновник представил на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам спикера, стороны вели предметный диалог об изготовлении препарата для профилактики коронавируса на территории республики. В ближайшее время производство вакцины может быть налажено.
Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Баку в понедельник. Ранее он посетил Ереван, в котором встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также с и.о. главы МИД Арой Айвазяном.
Лавров: Россия планирует новые поставки "Спутника V" в Армению.
Фото и видео: МИД России
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