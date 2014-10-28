Глава МИД РФ посетил с рабочим визитом Азербайджан.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о переговорах с Баку по производству "Спутника V". Соответствующую информацию чиновник представил на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам спикера, стороны вели предметный диалог об изготовлении препарата для профилактики коронавируса на территории республики. В ближайшее время производство вакцины может быть налажено.

Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Баку в понедельник. Ранее он посетил Ереван, в котором встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также с и.о. главы МИД Арой Айвазяном.

Лавров: Россия планирует новые поставки "Спутника V" в Армению.

Фото и видео: МИД России

