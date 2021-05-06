Лавров: Россия планирует новые поставки "Спутника V" в Армению

Армения может получить 1 млн доз российской вакцины.

Россия прорабатывает возможность новых поставок вакцины "Спутник V" в Армению. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил, что Россия и Армения тесно сотрудничают с самого начала пандемии коронавируса. Российская сторона помогает Армении в предотвращении распространения COVID-19. В прошлом месяце страна получила 15 тыс. доз препарата. В скором времени туда отправят ещё 1 млн доз "Спутника V".

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" одобрена в 64 странах. Эффективность препарата составляет 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн россиян.

Ранее Лавров заявил о разрушении архитектуры отношений России и ЕС.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России