Лавров заявил о разрушении архитектуры отношений России и ЕС

Дипломат считает, что этому поспособствовал Брюссель.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о разрушении архитектуры отношений России и Евросоюза. Об этом он сообщил по итогам встречи со своим коллегой из Армении.

Лавров сказал, что Москва должна была бы иметь претензии к Европе, а не наоборот. Ведь Брюссель поспособствовал событиям, которые произошли на Украине и в Крыму. Это вызвало недовольство Запада. Также дипломат подчеркнул, что Запад обвинил РФ во вмешательстве. В итоге западные страны ввели санкции против России. Российская сторона была вынуждена принять ответные меры. Политики взяли курс на импортозамещение.

Ранее мы сообщили, что Лавров пригласил главу МИД Армении посетить Россию.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России