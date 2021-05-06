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Лавров пригласил главу МИД Армении посетить Россию

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Дипломат уточнил, что стороны подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил коллеге из Армении Ару Айвазяну приехать в Россию. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване.

Лавров отметил, что Россия продолжит укреплять отношения с Арменией. Он рассказал журналистам о своем предложении к Айвазяну и напомнил, что тесные Россия продолжит поддерживать тесные контакты по внешнеполитическим вопросам.

Напомним, что Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом 5 мая.

Ранее мы сообщили, что правительство утвердило план по реализации антитабачной концепции

Видео: Facebook /  Russian Foreign Ministry - МИД России

Теги: ара айвазян, армения, россия, сергей лавров
Категории: Новости России, Лента новостей,

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