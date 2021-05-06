Лавров пригласил главу МИД Армении посетить Россию

Дипломат уточнил, что стороны подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил коллеге из Армении Ару Айвазяну приехать в Россию. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване.

Лавров отметил, что Россия продолжит укреплять отношения с Арменией. Он рассказал журналистам о своем предложении к Айвазяну и напомнил, что тесные Россия продолжит поддерживать тесные контакты по внешнеполитическим вопросам.

Напомним, что Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом 5 мая.

Ранее мы сообщили, что правительство утвердило план по реализации антитабачной концепции

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России