Правительство утвердило план по реализации антитабачной концепции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства.
План рассчитан до 2035 года. Он включает в себя "проработку вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет". Кроме того, граждан будут информировать о вреде никотина и внедрять корпоративные программы по улучшению здоровья россиян. Концепция включает в себя свыше 20 мероприятий для профилактики курения и снижения спроса на табачную продукцию.
Ранее мы сообщили, что Лавров назвал нелегитимной череду санкций против России.
Фото: pexels
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