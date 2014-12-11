Правительство утвердило план по реализации антитабачной концепции

На территории России могут обезличить сигаретные пачки. Также планируется запретить жидкости для электронных сигарет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства.

План рассчитан до 2035 года. Он включает в себя "проработку вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет". Кроме того, граждан будут информировать о вреде никотина и внедрять корпоративные программы по улучшению здоровья россиян. Концепция включает в себя свыше 20 мероприятий для профилактики курения и снижения спроса на табачную продукцию.

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