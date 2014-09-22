Лавров назвал нелегитимной череду санкций против России

По мнению дипломата, Брюссель виноват в разрушении отношений между Россией и ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не имеет убедительных оснований для введения антироссийских санкций. Об этом он сообщил в интервью казахстанскому агентству "Хабар".

Лавров уточнил, что Москва не оставит без внимания решения западных властей. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что меры Запада нелегитимны.

Если говорить об отношениях между Россией и Евросоюзом, между брюссельскими структурами, то вся архитектура этих отношений, которая была, наверно, беспрецедентно развита в свое время, она разрушена Брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщили, что Лавров раскритиковал позицию некоторых политиков по Казахстану.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России