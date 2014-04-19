Лавров раскритиковал позицию некоторых политиков по Казахстану

По словам дипломата, отношения России и Казахстана нельзя подвергать сомнению.

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал действия некоторых политиков по Казахстану. Об этом он заявил в интервью казахстанскому агентству "Хабар".

Дипломат уточнил, что каждый политик по-разному выстраивает свою карьеру. Он отметил, что им абсолютно "не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали. Лавров считает, что такие политики гонятся за сенсациями. Некоторые же привлекают внимание к своей персоне с помощью обостренных вопросов.

Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что в конце 2020 года МИД Казахстана рассказал о высказываниях главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о землях республики, которые должны быть подарены России.

Ранее мы сообщили, что глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia