Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об усилении российского присутствия в Азовском море. Об этом сообщает CNN.
Дипломат обеспокоен заявлениями российской стороны касательно необходимости иметь в этом районе общие воды с Киевом.
После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
По его словам, переброска российских войск к юго-западным границам весной была отработкой военных действий против Украины. Дипломат считает, что абсолютно каждая страна была бы недовольна, если вдоль её границы находились "сотни и тысячи солдат и тяжелая военная техника".
Ранее мы сообщили, что сборная России вышла в финал ЮЧМ-2021.
Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine
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