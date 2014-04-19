Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России

Кулеба полагает, что Азовское море является «низко висящим плодом» для российских властей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об усилении российского присутствия в Азовском море. Об этом сообщает CNN.

Дипломат обеспокоен заявлениями российской стороны касательно необходимости иметь в этом районе общие воды с Киевом.

После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По его словам, переброска российских войск к юго-западным границам весной была отработкой военных действий против Украины. Дипломат считает, что абсолютно каждая страна была бы недовольна, если вдоль её границы находились "сотни и тысячи солдат и тяжелая военная техника".

Ранее мы сообщили, что сборная России вышла в финал ЮЧМ-2021.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine