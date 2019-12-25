Кулеба призвал ЕС развестись с США

Экс-глава МИД Украины сообщил о том, что коллективный Брюссель не хочет признавать факты.

Европейскому союзу в настоящее время нужно развестись с вашингтонской администрацией и больше не мечтать "вновь проснуться вместе". Соответствующее заявление сделал бывший украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба в комментарии для французской газеты Point. Дипломат киевского режима уточнил, что теперь разрыв в отношениях между ЕС и Белым домом будет очень длительным и болезненным. По словам иностранца, сейчас европейские политические элиты знают, что американские коллеги решили их покинуть, но просто не хотят в это верить. Таким образом коллективный Брюссель надеется, что однажды он проснется одним прекрасным утром, а США продолжат быть рядом так, как было раньше, а все другое покажется и лишь плохим сном.

Принятие реальности - уход Америки, разрыв трансатлантических отношений - потребует у Европы много усилий. Обе стороны будут чувствовать себя лучше, научившись жить раздельно. Дмитрий Кулеба, экс-глава МИД Украины

По мнению Дмитрия Кулебы, чем раньше Европа смирится с разрывом своих отношений с американцами, чем лучше будет для регионального сообщества.

Фото: YouTube / Дмитро Кулеба