Дмитрий Кулеба призвал власти не скрывать очевидные проблем ы на фронте.

Украину ждет долгий вооруженный конфликт в случае отсутствия согласованных условий мира с Россией. Соответствующее заявление сделал бывший министр по иностранным делам киевского режима Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Новини.LIVE". Иностранный экс-чиновник заметил, что власти должны честно и прямо признать то, что армия сейчас находится не в самом лучшем состоянии. По его словам, действующие власти же замалчивают серьезные проблемы, которые возникают у солдат на фронте.

Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, <…> то конфликт продлится еще много лет, и все станет хуже. Мы с вами должны признать, что мы еще недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву, там, где хочется. Дмитрий Кулеба, экс-глава МИД Украины

Кулеба заявил, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи".

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE