Кулеба заявил, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи"

Экс-дипломат из Украины считает, что Зеленский был разозлен на него.

Бывший министр по иностранным делам Украины Дмитрий Кулеба признался в том, что на фоне нового закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны оказался вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи". Соответствующее заявление экс-чиновник сделал по телефону из польского города Кракова корреспонденту газеты Corriere della Sera. Эксперт указал, что новый документ под подписью Владимира Зеленского был направлен против него, а также в отношении "еще нескольких таких же, как он".

Никогда бы не подумал, что должен буду бежать из моей страны, как вор в ночи. Дмитрий Кулеба, экс-глава МИД Украины

По данным зарубежного издания, Дмитрий Кулеба должен принять участие в конференции в Южной Корее. Сейчас его заработок зависит от заграничных поездок. Он указал, что в ряде властных кругов по-прежнему главенствует старая советская логика, согласно которой свободный гражданин за пределами страны сразу становится заговорщиком против своего же государства. Дмитрий Кулеба добавил, что он старается защищать украинское правительство. Однако бывший дипломат допустил, что Владимир Зеленский оказался разозлен допущенной бывшим министром критикой в его адрес.

Напомним, что Дмитрий Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД с марта 2020 года. После отставки украинец выступает как эксперт по международной проблематике, а также заявлен в качестве научного сотрудника Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.

Фото: YouTube / Слава Дьомін