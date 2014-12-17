Киевский режим планирует захвата Крыма, Донбасса и Новороссии с лишением местных жителей части прав. Это указывает на то, что Киев потерял связь с реальностью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он напомнил, что соответствующее заявление экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам Сальдо, это предложение не просто дискриминация, а сигнал о готовящихся расправах.
Губернатор назвал инициативу Кулебы "поражением в гражданских правах" и вычеркиванием людей из политической жизни.
Их "мирный возврат" на самом деле был бы кровавым террором. И Запад об этом прекрасно знает",
Владимир Сальдо, глава региона
Он отметил, что подобными заявлениями представители Украины заранее записывают жителей Крыма, Донбасса и Новороссии "во второй сорт". Также Сальдо напомнил о Прибалтике, где русских жителей давно записали в "неграждане" и ограничивают их права.
Ранее Кулеба заявил, что ему пришлось бежать из Киева, "как вор в ночи".
Фото: Фото: Telegram / Владимир Сальдо
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