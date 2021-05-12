Гутерриш: "Спутник V" играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации

Гутерриш: "Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V"".

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что процесс признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V" от коронавируса идет.

Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V". Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш отметил, что в ООН считают "Спутник V" одним из ключевых элементов для решения проблем вакцинации.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Лавров в свою очередь заявил об открытости к сотрудничеству РФ в вопросе вакцин.

Видео: МИД России