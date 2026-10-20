Стефан Дюжаррик призвал не нападать на гражданское население.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш выражает обеспокоенность в связи с ростом гражданских жертв из-за участившихся ударов Вооруженных сил Украины по российской территории, в том числе по Подмосковью и Санкт-Петербургу. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке от 19 октября сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак ВСУ по территории Российской Федерации, включая недавние атаки на Московскую область. Все нападения на гражданское население и инфраструктуру представляют собой нарушение международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в ночь на шестое октября вооруженные формирования киевского режима с применением собственных беспилотников нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям, расположенным на территории Московской области. В поселке Радумля Солнечногорского округа и в городе Домодедово жертвами трагедии стали двое мужчин. По предварительным сведениям, еще девять мирных жителей пострадали от действий БПЛА противника в разных населенных пунктах региона.

Дюжаррик: ООН призвала прекратить удары по жителям после атаки ВСУ на Краснодар.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций