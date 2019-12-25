В МИД заявили, что Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова о Буче

Кирилл Логвинов указал на давно известную "ангажированность Гутерриша в контексте украинского кризиса".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил на 12 вопросов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по провокации в Буче. Соответствующий комментарий журналстам информационного агентства "ТАСС" сделал директор Департамента международных организаций пр российском министерстве по иностранным делам Кирилл Логвинов.

По поводу реакции ооновцев, напомню, что работу с ними мы ведем не первый год. Делаем это максимально прозрачно - вся наша переписка с Секретариатом ООН по Буче доступна на сайте МИД России. Кирилл Логвинов, дипломат

Эксперт пояснил, что в апреле глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров задал генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Однако Москва так и не получила ответа на один из них. Также дипломаты просили коллег прояснить, на каком основании Антониу Гутерриш допустил публикацию таких серьезных обвинений в адрес нашего государства, если в основе методологии доклада лежит утверждение о неких "разумных основаниях полагать", что перечисленные факты имели место". В подготовке документа авторы заимствовали статистику из единственного (украинского) источника, причем более недоступного общественности. Дополнительно сотрудники не дали объяснения по разбросу количества погибших. Речь идет о том, что в профильно докладе фигурируют цифры от 21 до 1365 человек, то есть "погрешность" более чем на одну тысячу человек.

Лавров и Гутерриш обсудили на полях ГА ООН конфликт на Украине.

Фото: Piter.tv