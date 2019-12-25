Дожди и облачность ожидаются в Петербурге 13 сентября

Петербург встретит воскресенье дождями и температурой до +17 градусов.

В Петербурге в воскресенье, 13 сентября, ожидается преимущественно облачная погода с дождями. Причиной ухудшения погоды станет периферия североатлантического циклона, центр которого смещается на север Скандинавии. По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, осадки добавят к суточной сумме от 2 до 7 мм.

Температура воздуха в городе составит +15...+17 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Ветер будет юго-западным со скоростью 4-9 м/с, а атмосферное давление продолжит постепенно снижаться и составит 759 мм рт. ст., что близко к норме.

По состоянию на 10:25 в Петербурге температура воздуха достигла +14 градусов. Ранее мы сообщали, что в городе ожидается дождливая погода на фоне влияния циклона.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Петербурге.

Фото: Piter.TV