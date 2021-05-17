Мишустин: в России утвердили проект об антитеррористической защите школ

Проект также касается защиты детский лагерей и баз отдыха.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил пакет новых требований к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Об этом он сообщил в ходе заседания с вице-премьерами 17 мая.

По словам Мишустина, также ведется работа над созданием единых требований по обеспечению безопасности российских учебных заведений.

Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил расстрел в гимназии №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек, 20 получили ранения. Суд Казани арестовал обвиняемого Галявиева на два месяца.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием.

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