Минпросвещения дало поручения школам после трагедии в Казани

Антитеррористические тренинги могут быть совмещены с противопожарной безопасностью.

Минпросвещения России дало поручения школам после трагедии в Казани. Об этом на совещании по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их защиты сообщила глава департамента госполитики по вопросу прав детей Лариса Фальковская. Чиновница призвала коллег актуализировать планы по антитеррористической охране и ежеквартально проводить в учебных учреждениях тренинги.

Есть смысл провести инвентаризацию работы ведомственных психологических служб на предмет не только достаточности специалистов, работающих в постоянном режиме, но и на наличие возможностей создания мобильных групп Лариса Фальковская, чиновница

В ведомстве подчеркнули, что тренировки не обязательно должны быть связаны с проникновением на территорию школ посторонних. Их можно совмещать с учениями по противопожарной безопасности.

Устроивший стрельбу в школе Казани предлагал одногруппнику вступить в секту.

Фото: соцсети