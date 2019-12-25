Одногруппник Ильназа Галявиева рассказал о характере казанского стрелка.

Устроивший стрельбу в школе Казани предлагал одногруппнику вступить в секту. Об этом сообщили журналисты местного портала e1.ru. В СМИ привели слова старосты группы в колледже ТИСБИ, в котором обучался 19-летний Ильназ Галявиев до того момента, когда его отчислили за непосещение пар. Роберт Сибгатуллин полагает, что на юношу кто-то оказал сильное воздействие, так как ранее казанский убийца был тихим и незаметным. Его сложно заметить даже на общих фотографиях. Спикер заметил, что Галявиева никто не травил. Он хорошо учился и сидел за первой партой из-за плохого зрения.

В одиночку он на такое бы не пошел. Просто не способен был что-то такое сделать. Кстати, где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: "Есть секта, давай к нам". Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был. Роберт Сибгатуллин, староста

Знакомый стрелка упомянул о том, что Ильназ Галявиев не говорил ничего про оружие. Однако он хвастался очень дорогой раскраской в компьютерной игре Counter-Strike. Ранее журналисты узнали о том, что преступник заработал деньги на оружие на игровой валюте через Counter-Strike.

Минниханов: собрано 20 млн рублей пожертвований для жертв и пострадавших в Казани. Учившийся вместе с устроившим стрельбу в Казани совершил самоубийство в 2020 году.

Фото: Telegram/BAZA