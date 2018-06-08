В Госдуму внесли законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

Будет создан список медицинских противопоказаний.

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект о прохождении медкомиссии для кандидатов на владение оружием. Об этом рассказал депутат Александр Хинштейн.

Согласно опубликованным данным, после принятия закона россияне не смогут купить оружие без медицинского освидетельствования на предмет наличия противопоказаний. Также сообщается, что кабмин РФ сможет формировать перечень медицинских противопоказаний для владения оружием.

По словам Хинштейна, выявленные данные будут оперативно передаваться в Росгвардию. Это планируется осуществлять в электронном виде.

Напомним, ужесточить правила получения оружия президент России Владимир Путин поручил после расстрела в школе 175 города Казани. После трагедии выяснилось, что стрелок Ильназ Галявиев, несмотря на выявленные у него заболевания, обладал значительным количеством боеприпасов и ресурсов для изготовления взрывчатки.

Ранее Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных заведений.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE