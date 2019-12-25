В Госдуме предложили привлечь Росгвардию к охране школ

Инициативу поддержали думские фракции и Совет Федерации.

Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия" предложили привлечь к охране школ и гимназий сотрудников Росгвардии. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заместителя председателя фракции Олега Шеина. Данное предложение будет направлено правительству РФ в течение двух недель.

Предложение справедливоросов уже поддержали в Совете Федерации и в партии "Единая Россия". По их общему мнению, в большинстве учебных заведений функцию охранников выполняют сотрудники ЧОП пенсионного возраста, что сказывается на эффективности работы.

В КПРФ и ЛДПР также поддержали данную инициативу. Во фракциях считают, что школы должны охранять сотрудники Росгвардии. По предварительным подсчетам, это не потребует дополнительных финансовых затрат.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани. В результате трагедии погибли дети и преподаватели. Суд арестовал Галявиева на два месяца.

Ранее в интернете было опубликовано видео покупки оружия Ильназом Галявиевым, напавшим на школу в Казани.

Фото: ВК / Государственная Дума