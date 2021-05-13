Опубликовано видео покупки оружия Ильназом Галявиевым, напавшим на школу в Казани

Стрелок приобрел ружье в Йошкар-Оле.

Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани. Ролик распространился по социальным сетям. На кадрах видно, что молодой человек покупает гладкоствольное ружье марки Hatsan escort. Личность клиента магазина идентифицирована правоохранительными органами, им является Ильназ Галявиев.

Камера видеонаблюдения зафиксировала сделку в оружейном магазине Йошкар-Олы 16 апреля. Два дня до этого момента 19-летний россиянин получил лицензию на владение оружием.

Напомним, что утром 11 мая Галявиев пришел гимназию под номером 175 в Казани. Учебное учреждение он окончил несколько лет назад. Юноша устроил стрельбу. Жертвами стали девять человек, включая двух учителей и семерых детей. Пострадали более 20 человек. Подозреваемый арестован. Ему грозит пожизненное заключение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. Галявиев признал вину в содеянном, но не раскаивается. Он будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

За час до нападения Ильназ Галявиев приходил в школу, чтобы свериться с расписанием. Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга.

Видео: Telegram / 112