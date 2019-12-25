Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга

Стрелку из Казани был поставлен диагноз "энцефалопатия".

Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе в армии, несмотря на поражение головного мозга. Журналисты Telegram-канала LifeShot заявили, что с 2017 года молодой человек стоял на учёте в поликлинике. У него был выявлен диагноз "энцефалопатия". Предположительно, юноша начал терять рассудок с лета прошлого года. Об этом заявил он сам во время допроса. Тогда 19-летний стрелок из Казани сообщил оперативникам, что в нем "начал пробуждаться монстр". В того периода подозреваемый в убийстве девяти человек начал ненавидеть всех вокруг себя. Родственники сообщили, что знал о диагнозе Ильназа.

После выпуска из гимназии мальчик стал жаловаться родителям на головные боли, после чего пошел к врачу. Однако в последнее время ноша проживал отдельно от родственников, так как те съехали на новую квартиру. Родители также не знали о том, что их сына отчислили из колледжа за прогулы.

В Следственном комитете России официальный представитель Светлана Петренко заявила, что 12 мая Ильназу Галявиеву будет предъявлено обвинение. В суд будет направлено ходатайство о заключении фигуранта расследования под стражу.

Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175, признался силовикам в содеянном.

Фото: Telegram/LifeShot