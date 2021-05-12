Данные о десятом погибшем не подтвердились: мальчик находится дома.

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175, признался силовикам в содеянном. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. Юноша заявил следователям, по предположительно жертвами стали не менее семи человек. 19-летний парень уверен, что смог застрелить четырех взрослых и нескольких учащихся.

Также стало известно о том, что информация о десятом погибшем ребенке не подтвердилась. Ранее в СМИ появились сведения о том, что жертвой мог стать 14-летний мальчик по имени Ахмад. Подросток находился в помещении, в которое с оружием проник преступник. Данные о мальчике ошибочно попали в одну из городских больниц. На самом деле он находится дома. В гимназии пострадал его младший брат. Девятилетний Амин получил осколочное ранение.

Оперативники нашли в квартире у подозреваемого стрелка бутылку с самодельным напитком, настоянным на мухоморах. Известно, что употребление такого напитка может оказывать на человека опьяняюще и стимулирующее воздействие. В случае передозировки происходят такие симптомы как галлюцинации, приступы тахикардии, приступы тахикардии, депрессия, паника, агрессия и помутнение сознания. Худшим вариантом становится клиническая смерть. Ранее силовики сообщили, что Галявиев пытался поджечь дом в тот момент, когда отправлялся на преступление.

Мурашко уточнил данные о пострадавших при стрельбе в казанской школе.

Видео: Telegram / LifeShot