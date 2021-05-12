Мурашко уточнил данные о пострадавших при стрельбе в казанской школе

Раненые будут доставлены в Москву на лечение.

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе. Чиновник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил о том, что Москва готова принять детей, раненых в гимназии под номером 175 в Татарстане. При этом все госпитализированные пациенты имеют положительную динамику.

В общей сложности 21 человек находился в медицинских организациях сегодня на утро. Одному ребенку в течение вчерашнего вечера и ночи проводились хирургические вмешательства для того, чтобы стабилизировать состояние. Мы планируем эвакуировать восемь пациентов и одну маму девочки пострадавшей. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что трагедия произошла 11 мая в гимназии Казани. Жертвами 19-летнего стрелка стали девять человек, включая семерых несовершеннолетних и трех взрослых.Преступник задержан. Им оказался бывший учащийся школы Ильназ Галявиев, закончивший ее четыре года назад. Он проник в помещение через главный вход. При себе у юноши было оружие и самодельное взрывное устройство. Сейчас обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Выплаты в 1 млн рублей семьям погибших в школе в Казани произведут 12 мая.

Видео: YouTube / Россия 24