В Казани похоронили закрывшую собой школьников при стрельбе учительницу

Также город хоронит Ильзию и Амира.

В Казани похоронили закрывшую собой школьников при стрельбе 26-летнюю учительницу. В СМИ сообщили, что преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева в мае текущего года собиралась уходить из учебного учреждения, так как устала от бесконечной работы. Девушка планировала немного пожить для себя. В планах жертвы 19-летнего стрелка было отправиться на отпуск в Турцию.

Известно, что мать погибшей также ранее была преподавателем. В 2018 году Эльвире вручили правительственный грант за учителя года. Девушка хотела покинуть место работы после того, как добработает положенный срок в классе.

Также днем 12 мая в Казани хоронят 14-летних Ильзию и Амира. Дети приходились друг другу двоюродными родственниками. Они ходили в один класс. Именно в него вчера вошел Ильназ Галявиев вошёл с дробовиком. Ребята стали первыми жертвами стрелка. Кроме них в гимназии погибли еще пятеро детей и трое взрослых. Пострадавшими считаются 23 человека.

В Татарстане объявлен траур. Тела погибших при стрельбе в казанской школе начали выдавать родным.

Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани.

Видео: Telegram/Mash, LIFE SHOT