Глава СК РФ посетил место трагедии в Татарстане.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани, в которой 11 мая погибли девять человек. Руководитель надзорного ведомства принес к стихийному мемориалу около гимназии под номером 15 букет красных роз и молча постоял у стен здания. После этого он заслушал доклад от подчиненных, которые находились в здании в день трагедии. После этого в сопровождении следователей Бастрыкин вошел в помещение для осмотра места инцидента.

Напомним, что 19-летний юноша устроил стрельбу в гимназии. на данный момент известно о 23 пострадавших и девяти погибших. Жертвами стали семеро детей и трое взрослых. Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ за убийство двух и более лиц. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы. Также известно, что Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное устройство.

Жена пострадавшего при стрельбе в Казани рассказала о случившемся. Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе в Казани.

Видео: Telegram/РИА Новости