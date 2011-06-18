  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:24
55
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани

0 0

Глава СК РФ посетил место трагедии в Татарстане.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани, в которой 11 мая погибли девять человек. Руководитель надзорного ведомства принес к стихийному мемориалу  около гимназии под номером 15 букет красных роз и молча постоял у стен здания. После этого он заслушал доклад от подчиненных, которые находились в здании в день трагедии. После этого в сопровождении следователей Бастрыкин вошел в помещение для осмотра места инцидента.

Напомним, что 19-летний юноша устроил стрельбу в гимназии. на данный момент известно о 23 пострадавших и девяти погибших. Жертвами стали семеро детей и трое взрослых. Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ за убийство двух и более лиц. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы. Также известно, что Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное устройство.

Жена пострадавшего при стрельбе в Казани рассказала о случившемся. Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе в Казани.

Видео: Telegram/РИА Новости

 
Теги: александр бастрыкин, гимназия, ильназ галявиев, казань, стрельба, школа
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии