Педагогический состав хорошо справился с экстренной ситуацией в гимназии.

Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе в Казани. На пресс-конференции, организованной по вопросу предоставления помощи пострадавшим в трагедии, которая произошла в гимназии под номером 175 накануне, заместитель главы правительства региона Лейла Фазлеева сообщила о том, что поведение педагогов, сотрудников школы и учащихся позволили максимально уменьшить количество погибших и раненых.

Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили. Лейла Фазлеева, замглавы правительства Татарстана

Министр образования и науки по Татарстану Ильсур Хадиуллин уточнил, что школа была оснащена системой контроля доступа. Учебное заведение также имеет паспорт безопасности. Этот документ утверждается в начале каждого учебного года. Он проходит согласование со всеми ответственными структурами. В паспорте говорится о действиях администрации, учебного коллектива, детей и плане эвакуации при ЧП.

Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23.

Видео: Пресс-конференция о помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии №175