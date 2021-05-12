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Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23

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Лейла Фазлеева рассказала о состоянии раненых в гимназии под номером 175.

Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23 человек. Об этом на пресс-конференции перед журналистами сообщила заместитель главы регионального правительства по Татарстану Лейла Фазлеева. Мероприятие посвящено вопросам оказания помощи пострадавшим 11 мая в здании гимназии под номером 175. Накануне стало известно, что 19-летний юноша ранил в помещении 21 человека. От действий преступника погибли девять местных жителей.

На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых.

Лейла Фазлеева, представитель администрации Татарстана

К утру 12 мая состояние всех раненых пациентов считается стабильным. Медики также работают над пострадавшими, находящимися в тяжелом состоянии. 

ЗакС Петербурга почтил минутой молчания память погибших в Казани.

Видео: Пресс-конференция о помощи пострадавшим в результате стрельбы в гимназии №175

Теги: гимназия, казань, лейла фазлеева, стрельба, школа
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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