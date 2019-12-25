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ЗакС Петербурга почтил минутой молчания память погибших в Казани
Сегодня, 10:24
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ЗакС Петербурга почтил минутой молчания память погибших в Казани

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Заседание в Мариинском дворце началось с минуты молчания.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга почтили минутой молчания память о погибших в школе №175 в Казани. Председатель Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. 

С минуты молчания началось пленарное заседание 12 мая. Спикер напомнил, что сегодня в Татарстане день траура. 

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. Погибли 9 человек, более 20 пострадали. Юноша утверждает, что считает себя "Богом". Он также планировал покончить и с собственной жизнью. Вчера его задержали и провели допрос. На нем стрелок сказал, что стал еще больше ненавидеть людей. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: закс петербурга, минута молчания, погибшие в школе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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