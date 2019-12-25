ЗакС Петербурга почтил минутой молчания память погибших в Казани

Заседание в Мариинском дворце началось с минуты молчания.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга почтили минутой молчания память о погибших в школе №175 в Казани. Председатель Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.

С минуты молчания началось пленарное заседание 12 мая. Спикер напомнил, что сегодня в Татарстане день траура.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. Погибли 9 человек, более 20 пострадали. Юноша утверждает, что считает себя "Богом". Он также планировал покончить и с собственной жизнью. Вчера его задержали и провели допрос. На нем стрелок сказал, что стал еще больше ненавидеть людей.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб