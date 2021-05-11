Стрельба в школе в Казани: что известно к этому часу

Студента колледжа, который устроил стрельбу, задержали живым.

Утром 11 мая в школе №175 в Казани молодой человек открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам учреждения. По данным пресс-службы президента Республики Татарстан, 8 человек погибли, 21 пострадал. Piter.TV собрал информацию о происшествии, которая известна к этому часу.

Выстрели услышали в 10-м часу утра на улице Файзи. Молодой человек зашел через главный ход с оружием и начал стрелять. Некоторые дети были вынуждены выпрыгивать из окон. В городе ввели режим контртеррористической операции.

Стрелявшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев 4 года он сам учился в этой школе. Юноша пытался скрыться от представителей закона, но его поймали. Он учится в одном из колледжей города на IT-специалиста. Оружие, которые было при задержанном, официально зарегистрировано. Стрелок заявил о том, что в своем доме он заложил бомбу, взрывов не было.

По предварительным данным, незадолго до нападения Ильяз завел Telegram-канал, в котором называл себя "Богом". В 08:57 он сообщил о том, что сегодня собирается убивать людей, а также сам планирует покончить с жизнью.

СМИ со ссылкой на МВД Татарстана пишут о том, что мужчина стрелял в одиночку. Ранее была информация о том, что вместе с ним был еще один человек, который удерживал школьников в здании, и которого позже ликвидировали. Информация об этом уточняется. Сейчас полиция выясняет, были ли у них пособники.

На место прибыл президент Республики Рустам Минниханов. Он сообщил о том, что в результате происшествия погибли 4 мальчика, 3 девочки, а также учитель. Дети учились в восьмом классе. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным "РЕН.ТВ", первым преступник застрелил охранника.

Минниханов пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Свои соболезнования выразил Владимир Путин и поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

В Татарстане объявили 12 мая днем траура.

Видео: Telegram / Полковник Трифонов

Фото: Telegram/ Mash, Mash Iptash