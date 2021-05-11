Глава МВД Татарстана: у стрелка в гимназии в Казани не было напарника

В полиции считают, что Ильназ Галявиев не имел сообщников во время стрельбы в гимназии.

Глава МВД по Татарстану заявил о том, что информация о том, что у задержанного стрелка, напавшего на гимназию в Казани был сообщник - неверна. В региональных правоохранительных органах уверены, что 19-летний Ильназ Галявиев совершил атаку с оружием на учебное учреждение в одиночку. Однако оперативники проверяют данные о том, что злоумышленник имел двух сообщников. Ранее в СМИ заявили, что второй преступник был ликвидирован во время штурма здания. Преступник якобы был вооружен автоматом и взрывным устройством.

Также установлено, что преступник являлся студентом четвертого курса "ТИСБИ". Он учился на IT-специалиста. Юноша закончил гимназию под номером 175, в которой устроил стрельбу, четыре года назад. В полиции молодой человек заявил, что пришел в заведение один. Он хотел показать всем, что "он - бог".

В Минздраве республики уточнили, что жертвами трагедии стали восемь человек. Погибли семеро детей и учительница. Число пострадавших по официальным данным возросло до 21 человека. В настоящее время в клинической больнице Казани находятся 19 несовершеннолетних и двое взрослых. Шестеро детей остаются в реанимации. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести с места стрельбы. Власти региона объявили 12 мая национальным траурным днем.

Глава Татарстана рассказал о числе раненых и погибших после стрельбы в казанской гимназии. На видео попал момент задержания одного из стрелков в Казани.

Фото: Telegram/Mash

Видео: Telegram / Полковник Трифонов