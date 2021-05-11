На видео попал момент задержания одного из стрелков в Казани

Установлена личность одного из подозреваемых.

На видео попал момент задержания одного из стрелков в казанской гимназии. Одним из предполагаемых преступников оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Ранее в СМИ полагали, что мальчику 17 лет. По предварительной версии случившегося, юноша вместе со своим знакомым утром 11 мая зашел в учебное заведение с оружием.

По информации от LifeShot, в настоящее время медики забрали двоих раненых несовершеннолетних пациентов в больницу. В BAZA полагают, что бригада медиков смогла забрать из школы четырех раненых, которые сейчас находятся в реанимации. Еще десятерых учащихся спасатели эвакуировали при помощи запасного выхода. Остальные дети находятся взаперти в помещении. Предположительно, их удерживает второй стрелок, который обороняется от силовиков на третьем этаже гимназии под номером 175.

Второй стрелявший может все еще находиться в здании школы. источник ТАСС

На данный момент жертвами считаются 12 человек. Ранее сообщалось о семи пострадаваших. Первым погиб охранник, который не хотел пускать подростков в помещение с оружием. Также погибли семеро восьмиклассников и уборщица. В "РИА Новостях" заявили, что одним из погибших был учитель.

Появились подробности по стрельбе в Казани.

Фото: Telegram/Mash

Видео: Telegram / Полковник Трифонов