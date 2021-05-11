ТАСС: есть пострадавшие.

Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани. Об этом сообщили журналисты ТАСС. По данным информационного агентства, преступление произошло по улице Файзи. Очевидцы рассказали о том, что в результате обстрела есть пострадавшие. Подробности уточняются.

По данным Telegram-канала Mash, утром 11 мая двое мужчин зашли в помещение местной гимназии под номером 175 с оружием. Они открыли огонь. Позже один из злоумышленников выпрыгнул из окна. В настоящее время в здании остается второй стрелок. О состоянии первого подозреваемого сведений нет. К школе стянуты экстренные службы, включая силовиков, полицию, медицинские бригады.

В BAZA уточнили, что преступник был одет в черную одежду и маску. С собой у него находился автомат. По предварительным сведениям жертвой стал один человек. Раненым считается также один человек. В ТАСС уточнили со ссылкой на собственного специалиста, что огонь вел подросток, а не взрослый мужчина. В настоящее время объявлена эвакуация.

Стрельба из списанного оружия в Ленобласти закончилась задержанием.

Видео: Telegram / Mash Iptash

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