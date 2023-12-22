Школьники обстреляли общежитие на площади Стачек

Подростки опрошены и отпущены под обязательство о явке. Их передали родителям.

Подростки обстреляли общежитие в Кировском районе Петербурга. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В полицию 22 апреля обратилась 24-летняя девушка. По её словам, неизвестные произвели два выстрела в окно комнаты на третьем этаже дома 5 по площади Стачек. В здании расположено общежитие ГУМРФ имени адмирала Макарова. Было повреждено остекление.

На проспекте Стачек по подозрению был задержан 15-летний девятиклассник и позднее у дома 50 по Севастопольской улице был задержан 14-летний восьмиклассник.

Подростки опрошены и отпущены под обязательство о явке. Их передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по машине на проспекте Энтузиастов.

Фото: Piter.TV