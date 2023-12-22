Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по машине на проспекте Энтузиастов

Сумма причиненного ущерба определяется.

В полицию Красногвардейского района 6 апреля поступила информация о том, что на дороге у дома 18к2 по проспекту Энтузиастов неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль Nissan Juke, повредив его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 апреля.

Наряд правоохранителей оперативно прибыл на место происшествия. По "горячим следам" у того же дома по подозрению в совершении этого преступления задержали 36-летнего жителя Пикалево Бокситогорского района Ленобласти.

Установлено, что ночью в субботу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный выстрелил шесть раз в машину из принадлежащего ему травматического револьвера, разбив заднее стекло иномарки и повредив правую переднюю дверь. Сумма причиненного ущерба определяется.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Изъят травматический револьвер.

Ранее мы рассказывали о том, что стрельба из-за громкой музыки прогремела в Невском районе.

Фото: Piter.TV