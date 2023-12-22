Стрельба из-за громкой музыки прогремела в Невском районе

Ведётся расследование всех обстоятельств стрельбы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в субботу, 30 марта, в одном из домов по улице Новосёлов произошла стрельба. Как стало известно Piter.TV, оружие примени местный житель после замечания соседа о громкой музыке.

Установлено, что пострадавший постучал в дверь шумного соседа, но не получил ответа. Затем он начал кидать камни в окно соседской квартиры. В ответ на это прозвучали два выстрела из пистолета. Пострадавший сам вызвал медиков, его доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. У мужчины диагностировали огнестрельное ранение передней стенки грудной клетки и левого плеча, его состояние оценивалось как удовлетворительное. После оказания помощи его отпустили домой.

Ведётся расследование всех обстоятельств стрельбы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержан петербуржец, стрелявший из окна на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV