Задержан петербуржец, стрелявший из окна на проспекте Стачек

Полицейским мужчина поведал историю о том, что после ссоры с подругой он изрядно выпил и в порыве ярости несколько раз выстрелил из окна.

Задержан подозреваемый, который из хулиганских побуждений стрелял во дворе дома на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 25 марта поступило сообщение о стрельбе во дворе дома 192 по проспекту Стачек. Прибывшими правоохранителями по подозрению в причастности к инциденту в одной из квартир дома был задержан 29-летний неработающий петербуржец.

Полицейским мужчина поведал историю о том, что после ссоры с подругой он изрядно выпил и в порыве ярости несколько раз выстрелил из окна. Пистолет, из которого велась стрельба он, якобы, нашел на крыше гаражей, однако где именно, показать затруднился.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Обнаруженные у подозреваемого пистолет Макарова с удаленным заводским номером, 15 патронов, гильзы, арбалет и стрелы изъяты.

Ещё одного петербуржца, стрелявшего в парадной на улице Тверской, арестовали.

Фото: МВД