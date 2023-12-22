Петербуржца, стрелявшего в парадной на улице Тверской, арестовали

Он просил запрет определенных действий или домашний арест.

Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении горожанина, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 марта.

В субботу ночью, 23 марта, фигурант дела в парадной дома по Тверской улице несколько раз выстрелил по общей входной двери, где расположена квартира местного жителя. У петербуржца возникло чувство тревоги за свою жизнь.

В тот же день задержанному предъявили обвинение. Он просил запрет определенных действий или домашний арест. Однако суд определили срок меры до 22 мая 2024 года.

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Фото: Piter.TV