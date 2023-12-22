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Житель Пушкина стрелял холостыми на даче из подаренного автомата
Сегодня, 13:24
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Житель Пушкина стрелял холостыми на даче из подаренного автомата

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Стрелок был доставлен в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего.

Вечером в понедельник, 11 марта, в полицию поступило сообщение о звуках стрельбы в частном секторе Пушкинского района Петербурга. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на месте происшествия был задержан 44-летний мужчина.

Установлено, что задержанный стрелял холостыми патронами из подаренного ему автомата Калашников на территории своей дачи.

Стрелок был доставлен в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего, после чего был допрошен и отпущен.

Ранее мы сообщили о том, что дорожный конфликт у автосервиса в Невском районе завершился стрельбой.

Фото: Piter.TV  

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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