Житель Пушкина стрелял холостыми на даче из подаренного автомата

Вечером в понедельник, 11 марта, в полицию поступило сообщение о звуках стрельбы в частном секторе Пушкинского района Петербурга. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на месте происшествия был задержан 44-летний мужчина.
Установлено, что задержанный стрелял холостыми патронами из подаренного ему автомата Калашников на территории своей дачи.
Стрелок был доставлен в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего, после чего был допрошен и отпущен.
Ранее мы сообщили о том, что дорожный конфликт у автосервиса в Невском районе завершился стрельбой.
Фото: Piter.TV
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