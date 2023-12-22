Дорожный конфликт у автосервиса в Невском районе завершился стрельбой

В отношении стрелка составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

В понедельник, 11 марта, в Невском районе Петербурга прозвучала стрельба. Как стало известно Piter.TV, огонь открыл участник дорожного конфликта.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что вооружённый мужчина выстрелил в её мужа из белого седана возле автосервиса на Складской улице, после чего скрылся. Через 40 минут полицейские остановили белый Changan Alsvin на улице Типанова с 30-летним водителем за рулём. Мужчину задержали и изъяли у него травматический пистолет "Fantom".

В отношении задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Стрелок находится в отделении полиции.

Ранее мы сообщили о том, что двух мужчин задержали за стрельбу из окна квартиры на Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV