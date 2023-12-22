Двух мужчин задержали за стрельбу из окна квартиры на Маршала Захарова

У хулиганов изъяли охолощенный автомат и патроны. Возбуждено уголовное дело, в отношении одного из стрелков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Вечером во вторник, 27 февраля, в полицию обратился 37-летний житель одного из домов по улице Маршала Захарова с заявлением о том, что его сосед стреляет из окна. Об этом стало известно Piter.TV.

В ночь на 28 февраля наряд УМВД совместно с сотрудниками СОБР ГУ Росгвардии вскрыли дверь указанной квартиры и произвели задержание двух её обитателей. Стрелками оказались мужчины 39 и 38 лет. Установлено, что в период с 22:00 до 23:00, находясь по месту проживания, они стреляли из окна своей квартиры из охолощенного оружия из хулиганских побуждений.

У хулиганов изъяли охолощенный автомат и патроны. Возбуждено уголовное дело, в отношении одного из стрелков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек стрелял в окно квартиры в центре Петербурга.

Видео: Telegram / Росгвардия Петербурга